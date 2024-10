Alcaraz-Nadal oggi in tv: orario, canale, diretta e streaming Six Kings Slam 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carlos Alcaraz sfiderà oggi Rafa Nadal nel match valido per la semifinale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Dopo la comoda vittoria nei quarti contro Rune, il classe 2003 torna in campo per sfidare il connazionale Nadal in quello che sarà uno degli ultimi match della leggendaria carriera di Rafa. Le chance di vittoria per Nadal sono ridotte all’osso, ma il maiorchino ci terrà comunque a fare bella figura e a godersi per una delle ultime volte il sostegno della gente. In palio c’è un posto in finale contro il vincente del match Sinner-Djokovic: Alcaraz è chiaramente favorito. SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Alcaraz e Nadal scenderanno in campo oggi, giovedì 17 ottobre, non prima delle 20:00 ore italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CarlossfideràRafanel match valido per la semifinale del Six, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Dopo la comoda vittoria nei quarti contro Rune, il classe 2003 torna in campo per sfidare il connazionalein quello che sarà uno degli ultimi match della leggendaria carriera di Rafa. Le chance di vittoria persono ridotte all’osso, ma il maiorchino ci terrà comunque a fare bella figura e a godersi per una delle ultime volte il sostegno della gente. In palio c’è un posto in finale contro il vincente del match Sinner-Djokovic:è chiaramente favorito. SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, giovedì 17 ottobre, non prima delle 20:00 ore italiane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafa Nadal si pronuncia su Sinner e Alcaraz : “Sono stelle del tennis - ma non è il momento dei paragoni” - Però non è ancora il momento dei paragoni: Djokovic è ancora in pista, Roger e io abbiamo lasciato o lasceremo presto, ma fa parte della carriera sportiva di tutti“, ha affermato l’asso spagnolo. Auguro il meglio a loro per continuare a crescere e fare grandi cose, sono già delle stelle del tennis. Un evento con premi faraonici per i partecipanti e in cui forse vedremo per l’ultima volta il ... (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 : il tabellone delle semifinali. Sinner e Alcaraz affrontano i mostri sacri Djokovic e Nadal - 1 del mondo) e lo spagnolo (n. Sulla carta, più agevole il confronto di Alcaraz contro Rafa Nadal. Anche se questo risultato non sarà considerato nei precedenti tra i due, si tratta dell’ottava affermazione negli ultimi nove incontri con Medvedev, ricordando nei tornei ufficiali la vittoria nei quarti di finale del Masters1000 a Shanghai (Cina) la scorsa settimana. (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 - Carlos Alcaraz stende Holger Rune e sfida contro Nadal in semifinale - Una sfida affascinante e chissà se questa sarà l’ultima partita in singolare del campione maiorchino, che giorni fa ha annunciato il ritiro agonistico dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga che Rafa affronterà insieme ad Alcaraz e al resto della squadra iberica capitanata da David Ferrer. 2 del mondo piega la resistenza del danese nel primo gioco, ai vantaggi, e nel quinto game va definitivamente ... (Oasport.it)