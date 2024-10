Agroalimentare, Colombo (Cortilia): “Nostro modello in crescita, vendite a +20%” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non siamo una grande azienda, ma realizzeremo quest’anno a chiusura circa 45 milioni di euro e nella parte e-commerce siamo il secondo player in Italia". Lo ha detto Andrea Colombo, ceo della food-tech Cortilia, intervenendo all'edizione 2024 dello Human&Green Retail Forum, in corso oggi al Palazzo Reale di Milano. "Il 95% dei nostri L'articolo Agroalimentare, Colombo (Cortilia): “Nostro modello in crescita, vendite a +20%” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Noi non siamo una grande azienda, ma realizzeremo quest’anno a chiusura circa 45 milioni di euro e nella parte e-commerce siamo il secondo player in Italia". Lo ha detto Andrea, ceo della food-tech, intervenendo all'edizione 2024 dello Human&Green Retail Forum, in corso oggi al Palazzo Reale di Milano. "Il 95% dei nostri L'articolo): “in” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Cortilia in crescita : il ceo Andrea Colombo svela i numeri e la filosofia del brand al forum di Milano - Questa strategia non solo favorisce l’auto-sostenibilità dell’azienda, ma permette anche di promuovere una cultura del consumo responsabile tra i propri clienti. Colombo ha evidenziato che ben il 95% della loro offerta è composta da prodotti italiani, di cui il 48% bio. Durante il Human&Green Retail Forum 2024, tenutosi al Palazzo Reale di Milano, il ceo Andrea Colombo ha condiviso dati ... (Gaeta.it)

