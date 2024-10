Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley critica l’evoluzione della AEW dopo la vittoria del titolo a WrestleDream

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Jonha vinto l’AEW World Title contro Bryan Danielson a2024. Il match ha chiuso il capitolocarriera di Bryan sul ring con quella sconfitta. Durante la puntata di AEW Dynamite del 16 ottobre,ha avuto l’opportunità di fare la sua prima dichiarazione come campione. Dynamite è iniziato questa settimana con un video di Joncha ha dichiarato che sarà responsabile delle “cose” e che la gente non sa niente di lui. Ha un sogno riguardante una terra di opportunità in AEW, dove le persone possono essere la migliore versione di sé stesse. Jonvince ilAEW e lancia un avvertimento agghiacciante al roster Jonha dichiarato di odiare ciò che AEW è diventata, con gli ego fuori controllo. Ha detto che non c’è bisogno di ballare e festeggiare quando non ce n’è motivo.