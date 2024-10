Addio a Liam Payne, morto l'ex cantante degli One Direction, "caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires", aveva 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante e chitarrista britannico è molto famoso, soprattutto nel mondo dei teenager, letteralmente sconvolti dalla notizia L'ex cantante degli One Direction Liam Payne è morto. Lutto nel mondo della musica per il decesso del 31enne avvenuto secondo le ricostruzioni dopo esser caduto dal t Ilgiornaleditalia.it - Addio a Liam Payne, morto l'ex cantante degli One Direction, "caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires", aveva 31 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ile chitarrista britco è molto famoso, soprattutto nel mondo dei teenager, letteralmente sconvolti dalla notizia L'exOne. Lutto nel mondo della musica per il decesso del 31enne avvenuto secondo le ricostruzioni dopo esserdal t

Morto Liam Payne - a Napoli una veglia in piazza Plebiscito in ricordo dell’ex cantante degli One Direction - I fan club napoletani degli One Direction hanno organizzato una veglia in memoria di Liam Payne, l'ex cantante della band inglese morto a 31 anni lo scorso mercoledì.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Mister Movie | La famiglia di Liam Payne e gli One Direction rilasciano dichiarazioni dopo la scioccante morte del cantante - La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono emersi elementi che possano far luce sulla tragedia. Un’eredità indelebile Liam Payne ha lasciato un’eredità indelebile nel mondo della musica. . L’ex membro degli One Direction, scomparso tragicamente a Buenos Aires, verrà ricordato per sempre come un artista talentuoso e una persona gentile. (Mistermovie.it)

“Liam Payne scaricato dalla casa discografica” - il retroscena sulla carriera del cantante prima della morte - A ventiquattro ore dalla tragica morte di Liam Payne, emergono nuovi dettagli sugli ultimi giorni del cantante. Secondo il Daily Mail il contratto discografico del cantante sarebbe stato rescisso dalla Universal Music solo pochi giorni fa.Continua a leggere . (Fanpage.it)