A Scarpinato arriva il soccorso dem (Di giovedì 17 ottobre 2024) In Antimafia Walter Verini si oppone alla proposta del presidente di far astenere dai lavori chi è in conflitto di interessi. Come l’ex pm grillino, che vuol nascondere le sue intercettazioni. Laverita.info - A Scarpinato arriva il soccorso dem Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) In Antimafia Walter Verini si oppone alla proposta del presidente di far astenere dai lavori chi è in conflitto di interessi. Come l’ex pm grillino, che vuol nascondere le sue intercettazioni.

