(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la prima prova tangibile dell’esistenza del Capo delle forze cosa di guardiani della rivoluzione iraniana in generale ma Erika mi potrebbe arrivare da un filmato della TV di Stato iraniana e condoni riprese che sono scuse lo si vede mentre partecipa alla cerimonia commemorativa nella città irachena di Carrara per un comandante di alto rango delle guardie rivoluzionarie in generale abat-jour usa uccisi in un attacco aereo israeliano mercato di Hassan nasrallah il 27 settembre gli ultimi giorni Si sono diffuse voci resoconti contrastanti sulla sorte di cani dopo la sua scomparsa dalla scena politica alcuni tra cui media italiani hanno riferito che potrebbe essere stati uccisi in un attacco italiano in Libano contro il funzionario di spicco di sborra ascenza piadine altre affermazioni suggerivano ...