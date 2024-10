Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Thomas Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra. L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato della Football Association. Il tecnico tedesco avrà come assistente Anthony Barry e inizieranno la loro nuova avventura il 1° gennaio 2025 in vista delle qualificazioni per la fase finale della Coppa del Mondo 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. “Siamo entusiasti di aver assunto Thomas Tuchel, uno dei migliori allenatori al mondo, e Anthony Barry, che è uno dei migliori allenatori inglesi per supportarlo”, ha detto il Ceo della FA Mark Bullingham. “Il nostro processo di selezione è stato molto accurato. Prima degli Europei avevamo un piano di emergenza e delineavamo esattamente le qualità che avremmo cercato in un allenatore. Lapresse.it - Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Thomasè ilct. L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato della Football Association. Il tecnico tedesco avrà come assistente Anthony Barry e inizieranno la loro nuova avventura il 1° gennaio 2025 in vista delle qualificazioni per la fase finale della Coppa del Mondo 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. “Siamo entusiasti di aver assunto Thomas, uno dei migliori allenatori al mondo, e Anthony Barry, che è uno dei migliori allenatori inglesi per supportarlo”, ha detto il Ceo della FA Mark Bullingham. “Il nostro processo di selezione è stato molto accurato. Prima degli Europei avevamo un piano di emergenza e delineavamo esattamente le qualità che avremmo cercato in un allenatore.

