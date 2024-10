Notizie.com - “Tu si ‘na cosa grande”: tra battute e critiche il Pulcinella di Gaetano Pesce è già nel cuore dei napoletani

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024): la parola ai(e non solo) suldi, installato in piazza Municipio. “Se dobbiamo farne un discorso mediatico, sta funzionando, perché la gente ne parla”. È uno dei commenti che abbiamo raccolto ascoltando le opinioni dei passanti che si fermavano a scattare foto sotto Tu si ‘na. Tu si ‘na: tra, ildiè entrato neldi Napoli (Ansa Foto) – notizie.comLa nuova installazione resterà in piazza Municipio a Napoli fino al 19 dicembre ed è stata inaugurata nei giorni scorsi, il 9 ottobre. È un omaggio alla città dello scultore e designer ligure, deceduto a New York nei mesi scorsi. Rappresentae la sua forma fallica ha suscitato curiosità e, ma anche aspretra i