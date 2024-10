Liberoquotidiano.it - Trinacria Re Company, Marco Andrea Puglisi: “H8IGHT, sulle principali piattaforme il podcast che dà voce a professionisti e persone straordinarie”

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) - Catania, 16/10/2024 - Il fondatore dell'agenzia immobiliare ha ideato un format pensato per raccontare storie di vita, tra successi e difficoltà Unper raccontare le storie didi successo, i loro fallimenti, la voglia di riscatto. Un format chiamatoideato per essere d'ispirazione per gli ascoltatori, una metafora della vita fatta di cadute e risalite. “Questosi distingue per l'abilità nel raccontare storie didall'alto valore aggiunto. Dai fallimenti ai successi, attraversol'idea è quella di esplorare le esperienze di vita di individui che sono riusciti a fare la differenza, offrendo esempi positivi per giovani e meno giovani”, spiega, fondatore alla fine degli anni 2000 dell'agenzia immobiliareRe