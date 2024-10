Traffico Roma del 16-10-2024 ore 13:30 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità residue code per un precedente incidente sulla via del mare direzione Roma 3 Acilia e Vitinia su resto della città al momento non si rilevano particolari difficoltà Vi ricordo che per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via di Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni In occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre è potenziato il servizio delle linee bus e ci che raggiungono i cimiteri cittadini è che normalmente e sono in strada solo il sabato è nei giorni festivi di anticipo infine che domani è previsto un corteo in centro dalle 9 alle 14 da piazza Barberini raggiungere a Piazza del Popolo sfilando su via Sistina piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio alla manifestazione è prevista la partecipazione di circa 7000 persone i ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità residue code per un precedente incidente sulla via del mare direzione3 Acilia e Vitinia su resto della città al momento non si rilevano particolari difficoltà Vi ricordo che per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via di Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni In occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre è potenziato il servizio delle linee bus e ci che raggiungono i cimiteri cittadini è che normalmente e sono in strada solo il sabato è nei giorni festivi di anticipo infine che domani è previsto un corteo in centro dalle 9 alle 14 da piazza Barberini raggiungere a Piazza del Popolo sfilando su via Sistina piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio alla manifestazione è prevista la partecipazione di circa 7000 persone i ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 12 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità residue code per un precedente incidente sulla via del mare direzione Roma 3 Acilia e Vitinia su resto della città al momento non si rilevano particolari difficoltà Vi ricordo che per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via di Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni In occasione ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 11 : 30 - luceverde. it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo code per un incidente sulla via del mare direzione Roma 3 Acilia e Vitinia brevi code anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per traffico all’altezza dello svincolo per La Anagnina ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 10 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da lunedì 21 ottobre nella zona di Fonte Laurentina entrerà in funzione il nuovo capolinea di via Rita Brunetti per le linee 071 0730746 131 e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con i filobus in servizio sulla linea 74 e la metro B a Laurentina intanto sempre a proposito di modifiche alla rete bus ... (Romadailynews.it)