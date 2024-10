Tra nuovi bonus e conferme, le misure della manovra economica 2025 puntano molto l'attenzione sulle famiglie e gli incentivi alla natalità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal “bonus asilo” alla “Carta per i nuovi nati” al rifinanziamento della carta “Dedicata a te”, dall’Assegno Unico al bonus Natale per le famiglie a basso reddito, il Governo ha dato il via libera alla nuova manovra economica 2025 che punta molto l’attenzione sulle famiglie e gli incentivi alla natalità. Ma se in questo ambito le notizie sono abbastanza positive, per quanto riguarda altri punti, lo sono un po’ meno e qualche sacrificio andrà fatto. Ma, vediamo nello specifico gli interventi inseriti nella Finanziaria. Iodonna.it - Tra nuovi bonus e conferme, le misure della manovra economica 2025 puntano molto l'attenzione sulle famiglie e gli incentivi alla natalità Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal “asilo”“Carta per inati” al rifinanziamentocarta “Dedicata a te”, dall’Assegno Unico alNatale per lea basso reddito, il Governo ha dato il via liberanuovache puntal’e glinatalità. Ma se in questo ambito le notizie sono abbastanza positive, per quanto riguarda altri punti, lo sono un po’ meno e qualche sacrificio andrà fatto. Ma, vediamo nello specifico gli interventi inseriti nella Finanziaria.

