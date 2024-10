Abruzzo24ore.tv - Terribile confessione: il complice dell'omicidio di Crox racconta tutto!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pescara - Un ragazzo di 17 anni rivela dettagli inquietanti sull’di Christopher Thomas Luciani avvenuto a Pescara, descrivendo momenti di pura paura e caos. Un grave episodio di violenza giovanile ha scosso la città di Pescara, in particolare per l'di Christopher Thomas Luciani, noto come, avvenuto il 23 giugno scorso. In un’interrogazione avvenuta di recente, il 17enne coinvolto nella tragedia hato al procuratore dei minori, David Mancini, e alla sostituta, Angela D’Egidio, i momenti drammatici che hanno preceduto l’atto violento. Secondo la testimonianza fornita, il giovane ha descritto il clima di tensione che circondava la situazione, affermando: "Mi ha detto 'Dagliele pure tu due botte', ma io non volevo." Questa frase evidenzia il timore che lo ha sopraffatto, mentre cercava di comprendere la dinamica di ciò che stava accadendo.