Terremoto in Turchia di magnitudo 5.9: edifici danneggiati, panico e persone in strada (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Finora non c'è stata alcuna comunicazione di vittime ma per il Terremoto in Turchia di oggi si registrano danni a edifici e persone evacuate a Malatya. Quattro persone slavate e scuole chiuse. Fanpage.it - Terremoto in Turchia di magnitudo 5.9: edifici danneggiati, panico e persone in strada Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Finora non c'è stata alcuna comunicazione di vittime ma per ilindi oggi si registrano danni aevacuate a Malatya. Quattroslavate e scuole chiuse.

