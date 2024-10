Lanazione.it - Tc Prato cala il poker. Le ragazze subito top

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Buona la prima per la formazione femminile del Tc. Ledel circolo di via Firenze superano 4-0 la Stampa Sporting Torino e iniziano nel migliore dei modi il campionato di serie A2 femminile. La capitana Claudia Romoli schieraTatiana Pieri, che si conferma giocatrice solida e motivata conquistando due punti. Il primo in singolare, vincendo contro Matilde Lampiano Garbarini con un secco 6-0, 6-0. Nel secondo singolare poi la straniera del Tc, Cristina Dinu, supera 6-4, 6-2 Federica Joe Gardella e poi ViolaTurini chiude i singolari sul 3-0 per il team pratese grazie al successo per 6-2, 6-0 su Eleonora Bonaiti. Nel doppio Pieri in coppia con Beatrice Ricci prevale 6-2, 6-0 contro la coppia torinese formata da Gardella-Bonaiti.