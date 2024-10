Simonetta Cesaroni, nell’ufficio di via Poma c’era un ragazzo mai indagato: il settimanale “Giallo” fa il nome (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovi sviluppi nelle indagini riguardanti il Giallo di Simonetta Cesaroni, la giovane di 20 anni uccisa a coltellate 27 volte all’interno degli uffici di via Poma dell’Aiag, l’associazione italiana degli ostelli della gioventù, a Roma, nel pomeriggio del 7 agosto 1990. Il settimanale Giallo pubblica i fogli presenze dell’ufficio di via Poma, scomparsi 34 anni fa e ritrovati ad aprile: questi documenti dimostrano che Pier Paolo De Risi, un ragazzo di 28 anni figlio di un’altra dipendente, Maria Luisa Sibilia, lavorava lì. Nessuno lo ha mai nominato, né interrogato, in 34 anni: perché? Nell’estate del 1990 Simonetta Cesaroni frequentava gli uffici dell’Aiag, l’associazione italiani alberghi per la gioventù, i martedì e i giovedì pomeriggio. Secoloditalia.it - Simonetta Cesaroni, nell’ufficio di via Poma c’era un ragazzo mai indagato: il settimanale “Giallo” fa il nome Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovi sviluppi nelle indagini riguardanti ildi, la giovane di 20 anni uccisa a coltellate 27 volte all’interno degli uffici di viadell’Aiag, l’associazione italiana degli ostelli della gioventù, a Roma, nel pomeriggio del 7 agosto 1990. Ilpubblica i fogli presenze dell’ufficio di via, scomparsi 34 anni fa e ritrovati ad aprile: questi documenti dimostrano che Pier Paolo De Risi, undi 28 anni figlio di un’altra dipendente, Maria Luisa Sibilia, lavorava lì. Nessuno lo ha mai nominato, né interrogato, in 34 anni: perché? Nell’estate del 1990frequentava gli uffici dell’Aiag, l’associazione italiani alberghi per la gioventù, i martedì e i giovedì pomeriggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Poma - caso riaperto : spuntano una lista segreta - un “buco” e una collega di Simonetta Cesaroni… - L’uomo, oggi defunto, aveva lavorato saltuariamente per gli Ostelli della Gioventù. Di certo è singolare il fatto che non sia mai stato sentito dagli inquirenti, anche solo come persona informata dei fatti”. Era in quelle stanze con Simonetta, dunque, quando fu uccisa con 29 coltellate? “L’ufficio non era di grandi dimensioni e soprattutto la vittima lavorava solo due pomeriggi a settimana, ... (Secoloditalia.it)

Delitto di Via Poma - il documento che mette nei guai la collega di Simonetta Cesaroni - Potrebbe questa presunta “testimone fantasma” aver assistito a qualcosa di rilevante? Se sì, di cosa si tratta? All’epoca, diversi dipendenti dell’Aiag affermarono che Simonetta fosse sola in ufficio durante quell’estate del 1990, ma questo è stato smentito dal ritrovamento dei fogli di firma, aggiungendo un ulteriore pezzo al complicato mosaico di questo mistero. (Thesocialpost.it)

Omicidio di via Poma : c’è il nome di una donna che potrebbe conoscere il killer di Simonetta Cesaroni - C'è una donna che potrebbe essere stata in ufficio con Simonetta Cesaroni il giorno in cui è stata uccisa. Negò di conoscere la ragazza: eppure il suo nome compare tra i presenti in quell'ufficio in cui la ventenne fu trovata priva di vita.Continua a leggere . (Fanpage.it)