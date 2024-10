Scholz avverte l’Iran e assicura nuove armi a Israele: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel contesto delle tensioni geopolitiche attuali, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito il sostegno incondizionato della Germania a Israele, assicurando che le consegne di armi al Paese proseguiranno anche in futuro. Scholz, parlando al Bundestag, ha affermato che “Israele può fare affidamento” sulla Germania per queste forniture. Le sue dichiarazioni giungono mentre il conflitto L'articolo Scholz avverte l’Iran e assicura nuove armi a Israele: ecco cosa sta succedendo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Scholz avverte l’Iran e assicura nuove armi a Israele: ecco cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel contesto delle tensioni geopolitiche attuali, il cancelliere tedesco Olafha ribadito il sostegno incondizionato della Germania ando che le consegne dial Paese proseguiranno anche in futuro., parlando al Bundestag, ha affermato che “può fare affidamento” sulla Germania per queste forniture. Le sue dichiarazioni giungono mentre il conflitto L'articolostaproviene da Il Difforme.

Scholz : "Armi a Israele anche in futuro" - Su questo Israele può fare affidamento". Avverte l'Iran:"Non attacchi Israele con i razzi. . 17. Ma mai decisioni alle spalle dell'Ucraina". Scholz si dice pronto "a parlare con Putin. 25 "Ci sono consegne di armi a Israele e ce ne saranno in futuro. Gioca con il fuoco". Ha poi insistito sulla necessità di arrivare a "una tregua" in Medio Oriente. (Televideo.rai.it)

Armi a Israele - Scholz provoca : "Le consegniamo e continueremo a farlo" - Usa : "Piano di Netanyahu per attacco ad Iran è pronto" - Scholz risponde anche in modo indiretto alla premier Meloni, che ieri durante le comunicazioni per il Consiglio europeo aveva ricordato lo stop dell'Italia alla consegna dopo il 7 ottobre Le armi a Israele? La Germania le consegna e "continuerà a farlo". Musica e parole di Olaf Scholz, che co . (Ilgiornaleditalia.it)

Germania - via alla stretta sui migranti dopo l’attentato di Solingen. Armi - respingimenti - sussidi : così Scholz prova a stoppare l’Afd - Per Faeser, «i rifugiati dovrebbero essere obbligati a lasciare lo Stato più rapidamente se hanno commesso un reato con coltello. E verranno, inoltre, aumentati i requisiti per richiedere e ottenere un porto d’armi. Preannunciando quindi una stretta sull’uso delle armi e soprattutto sui coltelli autorizzati, ma anche sull’immigrazione, promettendo di «fare di tutto» perché «chi non ha il diritto ... (Open.online)