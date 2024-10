Pre-qualificazione agli Internazionali di Roma, Domenico Pitingolo in vetrina a Crotone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenico Pitingolo ha conquistato il torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia, assicurandosi un posto nella fase regionale . Sabato 12 ottobre, presso il Circolo Tennis Sporting Club di Crotone, si è conclusa la fase provinciale del torneo, che ha visto i migliori talenti locali sfidarsi per proseguire il loro cammino verso il prestigioso Masters 1000 del Foro Italico, in Feedpress.me - Pre-qualificazione agli Internazionali di Roma, Domenico Pitingolo in vetrina a Crotone Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha conquistato il torneo di pre-per gliBNL d’Italia, assicurandosi un posto nella fase regionale . Sabato 12 ottobre, presso il Circolo Tennis Sporting Club di, si è conclusa la fase provinciale del torneo, che ha visto i migliori talenti locali sfidarsi per proseguire il loro cammino verso il prestigioso Masters 1000 del Foro Italico, in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pre-qualificazione agli Internazionali di Roma, Domenico Pitingolo in vetrina a Crotone - Domenico Pitingolo ha conquistato il torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia, assicurandosi un posto nella fase regionale . Sabato ... (gazzettadelsud.it)

Europei U.21: l'Italia tra le 13 nazionali già qualificate - Le squadre già qualificate sono, oltre all'Italia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina. (ansa.it)

Argentina, esordio per Nico Paz in nazionale - Argentina, Nico Paz, il giovane talento cresciuto nel Real Madrid, ha esordito con la Selección a soli 20 anni nella schiacciante vittoria per 6-0 contro la Bolivia. Nico Paz, il promettente centrocam ... (calciostyle.it)