Patente a crediti: al seminario Cna gli studenti accanto alle imprese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – “Speriamo che non sia un ulteriore adempimento burocratico ma un sistema virtuoso per le buone imprese che vanno premiate per i sacrifici che fanno anche per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro” questa la sintesi del seminario informativo organizzato da CNA Arezzo e dalla società Oasi Consulting sulla Patente a crediti durante il quale è stata illustrata la normativa ed il servizio che consente alle imprese di adeguarsi al nuovo meccanismo. “Un confronto ampio e partecipato dalle imprese con una presenza d’eccezione - sottolinea la Direttrice CNA Arezzo Edi Anasetti - circa 60 studenti del triennio Geometri di Arezzo collegati on line assieme a cinque docenti. È la prima volta che un seminario per gli associati diventa un’opportunità formativa e di orientamento professionale per gli studenti. Lanazione.it - Patente a crediti: al seminario Cna gli studenti accanto alle imprese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – “Speriamo che non sia un ulteriore adempimento burocratico ma un sistema virtuoso per le buoneche vanno premiate per i sacrifici che fanno anche per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro” questa la sintesi delinformativo organizzato da CNA Arezzo e dalla società Oasi Consulting sulladurante il quale è stata illustrata la normativa ed il servizio che consentedi adeguarsi al nuovo meccanismo. “Un confronto ampio e partecipato dcon una presenza d’eccezione - sottolinea la Direttrice CNA Arezzo Edi Anasetti - circa 60del triennio Geometri di Arezzo collegati on line assieme a cinque docenti. È la prima volta che unper gli associati diventa un’opportunità formativa e di orientamento professionale per gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Savignano - incontro di Confartigianato sulla patente a crediti per le imprese della filiera casa - Giovedì 10 ottobre si tiene il terzo incontro a Savignano sul Rubicone, nella sede di Confartigianato, del ciclo dedicato alla patente a crediti, dopo quelli di Cesena e Cesenatico. "Il decreto attuativo è stato appena pubblicato - spiega il vicesegretario di Confartigianato Federimpresa... (Cesenatoday.it)

Patente a punti per le imprese : "A breve scatteranno i controlli" - Le modalità di applicazione della patente variano a seconda del tipo di impresa ma il concetto resta lo stesso: "Senza patente non si può lavorare in cantiere già da ora – ha detto ancora Mascardi –. "I controlli partiranno a breve", ha sottolineato il direttore della Confartigianato apuana, Gabriele Mascardi, durante il convegno organizzato nella sede dell’associazione, assieme a Enrico ... (Lanazione.it)

Patente a punti - imprese critiche : "Non farà diminuire gli infortuni" - Anche la patente a punti è fumo per gli occhi. Risulta peraltro che non tutte siano già in regola". 607 imprese edili della nostra provincia (3. Si mettono in regola per pochi e poi vanno in cantiere in tanti. Tuttavia non è facile imporre le regole ai muratori alcuni dei quali, abituati alla ripetitività dei gesti, abbassano la guardia". (Ilrestodelcarlino.it)