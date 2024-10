Padel, Open Fitp: in campo anche Candela, Di Biagio, Panucci e Zambrotta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l'affollatissima tappa di Roma - con gli azzurri Giulio Graziotti, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena a festeggiare il titolo - si sposta a Pescara la Mediolanum Padel Cup, torneo Open Fitp da 15mila euro di prize money, uno dei più alti in Italia. Il quinto appuntamento è in programma al Today.it - Padel, Open Fitp: in campo anche Candela, Di Biagio, Panucci e Zambrotta Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l'affollatissima tappa di Roma - con gli azzurri Giulio Graziotti, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena a festeggiare il titolo - si sposta a Pescara la MediolanumCup, torneoda 15mila euro di prize money, uno dei più alti in Italia. Il quinto appuntamento è in programma al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padel - quinta tappa Open Fitp : a Pescara brilla l’azzurro Cassetta - Domenica 20 ottobre, intorno alle 14, scenderanno in campo Vincent Candela, Gigi Di Biagio, Christian Panucci e Gianluca Zambrotta, in una sfida all’insegna dell’agonismo ma anche dell’amicizia e del divertimento. La quinta tappa – si legge in una nota – è in programma al Magister Village di Montesilvano fino al 20 ottobre e vedrà ancora in campo i migliori atleti del padel italiano e ... (Ildenaro.it)

Padel - Open FITP Roma : doppio colpo azzurro a 20 giorni dal Mondiale - Ci siamo divertite a questa Mediolanum Padel Cup e contiamo di farlo ancora”. Federico Dip Nazar e ‘Bubu’ sono partiti fortissimo sin dai primi scambi conditi con un break in avvio che ha costretto subito Graziotti e Abbate all’arrampicata sul match. “Loro giocano a un ritmo infernale”, dirà poi Dip Nazar, “e noi abbiamo giocato un gran primo set ma poi abbiamo faticato a star dietro alla loro ... (Ildenaro.it)

Padel - al via a Roma Open Fitp Villa Pamphili : azzurri protagonisti - Il tabellone principale del torneo da 15mila euro di Prize Money – uno dei più alti in assoluto – ha già preso il via per alcune fasce minori di classifica federale e, nel weekend, vedrà in campo alcuni dei migliori giocatori italiani (freschi vice campioni d’Europa maschili e femminili ) già protagonisti del panorama internazionale e tra un mese impegnati in maglia azzurra ai Mondiali di Doha, ... (Ildenaro.it)