Osimhen | Il trasferimento in prestito al Galatasaray

Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, è attualmente in prestito al Galatasaray fino a giugno. Durante un'intervista ripresa dalle principali testate turche, il giocatore ha raccontato della sua esperienza nel club di Istanbul. Osimhen ha ammesso di aver avuto contatti con altri club prima di decidere di trasferirsi in Turchia, ma ha scelto il Galatasaray ispirato anche dal suo idolo Didier Drogba, ex stella del club. "Per me è un privilegio venire al Galatasaray. Drogba è uno dei miei eroi", ha dichiarato, evidenziando l'orgoglio di seguire le orme del celebre attaccante ivoriano. L'accoglienza per Osimhen e il suo rapporto con i tifosi Osimhen ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta dal Galatasaray e dai suoi tifosi.

