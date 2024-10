Non è vero che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi è stato ucciso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 è stato pubblicato un post su X in cui si afferma che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi sarebbe stato ucciso. Si tratta di una notizia infondata. Il 14 ottobre, cioè il giorno dopo la pubblicazione del post analizzato, Halevi ha visitato la base di addestramento di Binyamina, a nord di Tel Aviv, dopo che era stata colpita lo stesso giorno da un drone di Hezbollah. Nell’attacco dell’organizzazione politica e militare sciita libanese in guerra con Israele sono morti quattro soldati israeliani. Esistono video e foto realizzati dall’esercito israeliano che testimoniano la visita di Halevi alla base di Binyamina. L'articolo Non è vero che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi è stato ucciso proviene da Facta. Facta.news - Non è vero che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi è stato ucciso Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 èpubblicato un post su X in cui si afferma che ildisarebbe. Si tratta di una notizia infondata. Il 14 ottobre, cioè il giorno dopo la pubblicazione del post analizzato,ha visitato la base di addestramento di Binyamina, a nord di Tel Aviv, dopo che era stata colpita lo stesso giorno da un drone di Hezbollah. Nell’attacco dell’organizzazione politica e militare sciita libanese in guerra con Israele sono morti quattro soldati israeliani. Esistono video e foto realizzati dall’esercitoche testimoniano la visita dialla base di Binyamina. L'articolo Non èche ildiproviene da Facta.

