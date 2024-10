Musk, il pericolo della concentrazione di potere: quando il capitalismo entra in politica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’idea che un grande capitalista, con interessi in settori come l’informazione, i social media e, soprattutto, nella gestione dei dati, come Elon Musk, possa intraprendere una carriera politica e sostenere un candidato alle elezioni americane solleva diverse preoccupazioni. E’ difficile credere che Elon Musk voglia fermarsi al solo sostegno per Trump. La presenza di un capitalista in politica, lo abbiamo visto bene in Italia, costituisce un rischio potenziale forte che le decisioni siano influenzate dai propri interessi economici piuttosto che dal bene comune, e ciò potrebbe compromettere l’integrità delle scelte di politica e favorire una legislazione che avvantaggia le proprie aziende. Possedere mezzi di informazione e piattaforme sociali offre un potere significativo nel plasmare l’opinione pubblica. Nuovasocieta.it - Musk, il pericolo della concentrazione di potere: quando il capitalismo entra in politica Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’idea che un grande capitalista, con interessi in settori come l’informazione, i social media e, soprattutto, nella gestione dei dati, come Elon, possa intraprendere una carriera politica e sostenere un candidato alle elezioni americane solleva diverse preoccupazioni. E’ difficile credere che Elonvoglia fermarsi al solo sostegno per Trump. La presenza di un capitalista in politica, lo abbiamo visto bene in Italia, costituisce un rischio potenziale forte che le decisioni siano influenzate dai propri interessi economici piuttosto che dal bene comune, e ciò potrebbe compromettere l’integrità delle scelte di politica e favorire una legislazione che avvantaggia le proprie aziende. Possedere mezzi di informazione e piattaforme sociali offre unsignificativo nel plasmare l’opinione pubblica.

