Lettera43.it - Musk ha donato 75 milioni di dollari alla campagna di Trump attraverso il suo Pac America

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elonhapersonalmente almeno 75didi Donaldil suo Pac(acronimo per political action committee, comitati che raccolgono fondi per effettuare donazioni a sostegno o contro candidati, referendum o iniziative legislative). Da mesi Mr Tesla sostiene la corsa del tycoon, ed è persino salito con lui sul palco dell’ultimo comizio di Butler (Pennsylvania) dove l’ex presidente lo scorso luglio era scampato a un attentato. Eloncon Donalda Butler (Getty Images).L’Pac ha speso oltre 102dinellaha fondato l’Pac a inizio 2024 e da allora gli sforzi del comitato si sono concentrati a convincere gli indecisi negli Stati in bilico. Da giugno, il super Pac ha investito oltre 102dinelladie negli attacchi a Kamala Harris.