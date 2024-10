Morgan Stanleyutili oltre stime grazie a trading banking e gestioni

Morgan Stanley,utili oltre stime grazie a trading, banking e gestioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) New York, 16 ott. (askanews) – Morgan Stanley, uno dei colossi bancari Usa, ha presentato mercoledì utili per il terzo trimestre strepitosi, ben oltre le attese degli analisti. La banca ha reso noto che l’utile è aumentato del 32% a 3,2 miliardi di dollari, ovvero 1,88 dollari per azione, e le entrate sono aumentate del 16% a 15,38 miliardi. La divisione di gestione patrimoniale della banca ha visto i ricavi aumentare del 14% rispetto all’anno precedente a 7,27 miliardi di dollari, contro stime per appena 400 milioni. ricavi delle negoziazioni azionarie sono aumentati del 21% a 3,05 miliardi, rispetto a stime per 2,77 miliardi, mentre i ricavi da reddito fisso sono aumentati del 3% a 2 miliardi contro previsioni a 1,85 miliardi. I ricavi dell’investment banking sono aumentati del 56% rispetto all’anno precedente. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) New York, 16 ott. (askanews) –Stanley, uno dei colossi bancari Usa, ha presentato mercoledì utili per il terzo trimestre strepitosi, benle attese degli analisti. La banca ha reso noto che l’utile è aumentato del 32% a 3,2 miliardi di dollari, ovvero 1,88 dollari per azione, e le entrate sono aumentate del 16% a 15,38 miliardi. La divisione di gestione patrimoniale della banca ha visto i ricavi aumentare del 14% rispetto all’anno precedente a 7,27 miliardi di dollari, controper appena 400 milioni. ricavi delle negoziazioni azionarie sono aumentati del 21% a 3,05 miliardi, rispetto aper 2,77 miliardi, mentre i ricavi da reddito fisso sono aumentati del 3% a 2 miliardi contro previsioni a 1,85 miliardi. I ricavi dell’investmentsono aumentati del 56% rispetto all’anno precedente.

