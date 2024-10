'Monumenti Aperti', 18 luoghi di Ferrara da scoprire con le giovani guide (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 torna 'Monumenti Aperti', la manifestazione promossa da Ferrara Off in collaborazione con Ferrara Arte e il Comune, con il coordinamento di Imago Mundi, che invita alla scoperta dei luoghi di interesse storico e architettonico grazie a visite guidate gratuite, condotte da Ferraratoday.it - 'Monumenti Aperti', 18 luoghi di Ferrara da scoprire con le giovani guide Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 torna '', la manifestazione promossa daOff in collaborazione conArte e il Comune, con il coordinamento di Imago Mundi, che invita alla scoperta deidi interesse storico e architettonico grazie a visite guidate gratuite, condotte da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornate Fai d'autunno : dalle chiese ai palazzi storici - i luoghi aperti a Ferrara - Sabato 12 e domenica 13 tornano per la tredicesima edizione le ‘Giornate Fai d’Autunno’, uno degli eventi più importanti dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Per... (Ferraratoday.it)