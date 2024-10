Monster Hunter Wilds, annunciato lo Showcase con data, ora ed informazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Capcom ha annunciato il Monster Hunter Wilds Showcase, nuovo evento in programma tra una settimana e che vedrà il producer della serie, Ryozo Tsujimoto, condividere nuovi dettagli sul gioco. Come annunciato sul sito ufficiale del gioco, il nuovo appuntamento comunicativo è in programma partire dalle 16:00 italiane di mercoledì 23 ottobre, con i fan che potranno seguirlo direttamente collegandosi al canale Twitch del publisher giapponese. Purtroppo al momento della stesura di questo articolo non sono noti ulteriori dettagli in merito ai contenuti che saranno presenti nel nuovo Showcase, precisando esclusivamente che verranno rivelati “nuovi dettagli su Monster Hunter Wilds presentati dal producer del gioco, Ryozo Tsujimoto!“. Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, annunciato lo Showcase con data, ora ed informazioni Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Capcom hail, nuovo evento in programma tra una settimana e che vedrà il producer della serie, Ryozo Tsujimoto, condividere nuovi dettagli sul gioco. Comesul sito ufficiale del gioco, il nuovo appuntamento comunicativo è in programma partire dalle 16:00 italiane di mercoledì 23 ottobre, con i fan che potranno seguirlo direttamente collegandosi al canale Twitch del publisher giapponese. Purtroppo al momento della stesura di questo articolo non sono noti ulteriori dettagli in merito ai contenuti che saranno presenti nel nuovo, precisando esclusivamente che verranno rivelati “nuovi dettagli supresentati dal producer del gioco, Ryozo Tsujimoto!“.

