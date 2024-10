Ilrestodelcarlino.it - Micio Orlandi tifa Cesena: "Squadra da playoff"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fra i tanti nati calcisticamente nella cantera del, Maurizio, per tutti, ha un posto di riguardo. Fa parte di quello stuolo di giocatori degli anni storici in cui ilera l’unicadi città non capoluogo di provincia a giocare in serie A. Ora fa il bancario e finalmente è tornato allo stadio, dopo anni di assenza. "Non volevo vedere il miofra i dilettanti. Quest’anno invece sono tornato perché ilgioca dove merita di stare". Domenica prossima pernon sarà una partita normale. Ha vissuto nel, poi nella Sampdoria le stagioni più felici della carriera. "Tiferòperché al cuor non si comanda. Qui vivo, sono partito come calciatore. Anche a Genova sono stato bene, nonostante alti e bassi come spesso succede nella vita di un calciatore.