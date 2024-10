Meloni pronta a viaggio in Libano: “Serve sicurezza per contingente Unifil” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Dal 7 ottobre 2023 abbiamo cessato di fornire armi ad Israele" ha ribadito il premier, ricordando che la posizione dell'Italia è ben più dura di quella degli altri Paesi europei, pur ripudiando ogni forma di antisemitismo L'articolo Meloni pronta a viaggio in Libano: “Serve sicurezza per contingente Unifil” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Meloni pronta a viaggio in Libano: “Serve sicurezza per contingente Unifil” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Dal 7 ottobre 2023 abbiamo cessato di fornire armi ad Israele" ha ribadito il premier, ricordando che la posizione dell'Italia è ben più dura di quella degli altri Paesi europei, pur ripudiando ogni forma di antisemitismo L'articoloin: “per” proviene da Il Difforme.

