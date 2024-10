LIVE Berrettini-Stricker, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: giocatori a breve in campo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18.00) 15:38 Romano che vuole rientrare nei primi 30 giocatori del mondo prima della conclusione della stagione 2024, significherebbe essere testa di serie ai prossimi Australian Open. Vincendo il torneo, salirebbe virtualmente al 30° posto (nell’attesa che si concludano anche Anversa e Almaty)! 15:33 Chiude in due parziali lo svizzero! Adesso Berrettini-Stricker! 14:48 A sorpresa Wawrinka avanti 6-4 su Nakashima, poi Berrettini! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini e Dominic Stricker. Un solo obiettivo per l’ex finalista di Wimbledon, essere testa di serie ai prossimi Australian Open. Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: giocatori a breve in campo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18.00) 15:38 Romano che vuole rientrare nei primi 30del mondo prima della conclusione della stagione, significherebbe essere testa di serie ai prossimi Australian Open. Vincendo il torneo, salirebbe virtualmente al 30° posto (nell’attesa che si concludano anche Anversa e Almaty)! 15:33 Chiude in due parziali lo svizzero! Adesso! 14:48 A sorpresa Wawrinka avanti 6-4 su Nakashima, poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 250 ditra Matteoe Dominic. Un solo obiettivo per l’ex finalista di Wimbledon, essere testa di serie ai prossimi Australian Open.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : gruppo compatto a 50 km dal traguardo - 14. 11: Il terzo azzurro nella fuga è Davide Baldaccini, 26 anni. 15. 14. 15: Rientrato sulla fuga anche il britannico britannico Ben Granger (MGKVis), che prima sembrava aver perso contatto. 44: Continua il tira e molla del gruppo con i fuggitivi. 32: Adesso c’è un lungo tratto pianeggiante fino all’ingresso nel circuito che prevede il passaggio per cinque volte sul Monte Berico e Torri di ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos Britannia fa sul serio! E’ in testa anche in gara-6! New Zealand insegue - 15:25 Fletcher ed Ainslie proteggono il lato sinistro del campo iniziando le prime manovre di copertura nel corso del secondo lato di bolina. Ci si aspettava un aumento del vento, ma le condizioni saranno leggermente migliori rispetto a quelle in cui le due imbarcazioni hanno gareggiato nei primi 4 match race. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : inizia gara-6. Ineos per mettere ulteriore paura ai Kiwi - Mancano soltanto 7 minuti allo start di race-6. 13:58 Arrivano le prime immagini in diretta dalla splendida città catalana. Velocità , precisione e saggezza inarrivabili stanno dirigendo gli oceanici verso un nuovo trionfo in quel di Barcellona. 14:15 Risale sul foil New Zealand! Incredibile la maestria dei neozelandesi, che sono a 1600 metri dagli avversari. (Oasport.it)