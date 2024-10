“La Valle in rosa”: passeggiata tra i templi per promuovere gli aiuti e l’assistenza ai pazienti oncologici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle 9, su iniziativa dell’associazione “Solide ali Onlus” di Cammarata e San Giovanni Gemini, si svolgerà l’evento ”La Valle in rosa”: una passeggiata solidale tra i templi con partenza dal tempio di Giunone e successive soste al tempio della Concordia e al tempio di Ercole. Agrigentonotizie.it - “La Valle in rosa”: passeggiata tra i templi per promuovere gli aiuti e l’assistenza ai pazienti oncologici Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle 9, su iniziativa dell’associazione “Solide ali Onlus” di Cammarata e San Giovanni Gemini, si svolgerà l’evento ”Lain”: unasolidale tra icon partenza dal tempio di Giunone e successive soste al tempio della Concordia e al tempio di Ercole.

