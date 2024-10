"La nostra vita soffocati in mezzo ai grattacieli" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "È imponente, vero? Noi in questi mesi abbiamo avuto un punto di vista privilegiato, quindi queste dimensioni, oggi, non ci fanno impressione". Parla così Silvia Cesati dalla terrazza che si affaccia sugli scavi dell’Unione Zero. Insieme agli altri residenti di via Acciaierie e Mazzini fa parte del comitato che da anni, ormai, si batte perché la parola “sostenibilità“ non resti solo uno spot vuoto. "Oggi vedete una sola gru con un braccio che non è neanche esteso del tutto. Questo fa capire quanto saranno alti i nuovi edifici, che sono in via di realizzazione. Nei prossimi giorni, comunque, ci hanno detto che le gru diventeranno quattro. È un cantiere immenso". Fino a oggi sono già stati scavati oltre 300mila metri cubi di terra. "Qui nascerà una stecca di efici di 10 piani, con un palazzo di 15 e un grattacielo di 17 - ricorda Cesati -. Ilgiorno.it - "La nostra vita soffocati in mezzo ai grattacieli" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "È imponente, vero? Noi in questi mesi abbiamo avuto un punto di vista privilegiato, quindi queste dimensioni, oggi, non ci fanno impressione". Parla così Silvia Cesati dalla terrazza che si affaccia sugli scavi dell’Unione Zero. Insieme agli altri residenti di via Acciaierie e Mazzini fa parte del comitato che da anni, ormai, si batte perché la parola “sostenibilità“ non resti solo uno spot vuoto. "Oggi vedete una sola gru con un braccio che non è neanche esteso del tutto. Questo fa capire quanto saranno alti i nuovi edifici, che sono in via di realizzazione. Nei prossimi giorni, comunque, ci hanno detto che le gru diventeranno quattro. È un cantiere immenso". Fino a oggi sono già stati scavati oltre 300mila metri cubi di terra. "Qui nascerà una stecca di efici di 10 piani, con un palazzo di 15 e un grattacielo di 17 - ricorda Cesati -.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Le chat delle mamme sono troppo stressanti” - Lancini : “Chiudete i gruppi Whatsapp - la nostra vita ormai è online. Poi ci sorprendiamo se i ragazzi sono sempre connessi” - Poi ci sorprendiamo se i ragazzi sono sempre connessi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Dimenticate le Desperate Housewives, oggi si parla di Desperate Mothers: madri stressate dal lavoro, dalla quotidianità e, soprattutto, dalle chat scolastiche. . L'articolo “Le chat delle mamme sono troppo stressanti”, Lancini: “Chiudete i gruppi Whatsapp, la nostra vita ormai è online. (Orizzontescuola.it)

Estorsioni dei Quaqquaroni - il pentito sull'amico : "Doveva cambiare vita - la nostra non faceva per lui" - Io volevo che lavorava e che non faceva quella vita, la. . . Quando arrestarono Francesco Piccolo, Gaetano capì che quella non era la vita per lui e che doveva mettersi a lavorare. “Venne utilizzato per le estorsioni per 6/7 mesi ma non ha mai fatto parte del clan anzi quella vita non faceva per lui. (Casertanews.it)

Christopher Reeve - parlano i figli : "Ecco come è cambiata la nostra vita dopo l'incidente di papà" - Il leggendario e amatissimo interprete di Superman rimase paralizzato e dipendente da un respiratore dopo una caduta durante una gara di equitazione, e morì poi per insufficienza cardiaca all'età di 52 anni nel 2004. I tre figli Matthew, 44 anni, e Alexandra, 40 anni, avuti dall'ex Gae Exton, e Will, 32 anni, avuto dalla moglie Dana Reeve - deceduta meno di due anni dopo la morte del marito - si ... (Movieplayer.it)