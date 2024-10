“La malattia mi ha spinto a ripensare la mia vita. Mi sono detto ‘vivi serenamente quel che ti resta, non sbatterti più’. È l’ultimo tour”: lo rivela Umberto Tozzi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Umberto Tozzi è in tour con “L’ultima notte rosa – The Final tour”, quello dell’addio alle scene. Almeno sulla carta e molti fan sperano in un ripensamento last minute. Ma è l’artista stesso a mettere le mani avanti con una intervista al Corriere della Sera Firenze: “In verità avevo deciso di lasciare già a 50 anni, ma avevo ancora progetti da sviluppare, e sono andato avanti. Poi la malattia, affrontata negli ultimi due anni e fortunatamente superata, mi ha spinto a ripensare la mia vita. Mi sono detto: ‘Umberto, vivi serenamente quel che ti resta da vivere, fai quello che senti, non sbatterti più‘. Temevo di non risalirci sul palco. Ho rivisto davanti agli occhi il bello vissuto grazie a una professione che mi ha dato tanto”. I prossimi appuntamenti con Umberto Tozzi sono il 18 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 19 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Ilfattoquotidiano.it - “La malattia mi ha spinto a ripensare la mia vita. Mi sono detto ‘vivi serenamente quel che ti resta, non sbatterti più’. È l’ultimo tour”: lo rivela Umberto Tozzi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è incon “L’ultima notte rosa – The Final”,lo dell’addio alle scene. Almeno sulla carta e molti fan sperano in un ripensamento last minute. Ma è l’artista stesso a mettere le mani avanti con una intervista al Corriere della Sera Firenze: “In verità avevo deciso di lasciare già a 50 anni, ma avevo ancora progetti da sviluppare, eandato avanti. Poi la, affrontata negli ultimi due anni e fortunatamente superata, mi hala mia. Mi: ‘, viviche tida vivere, failo che senti, nonpiù‘. Temevo di non risalirci sul palco. Ho rivisto davanti agli occhi il bello vissuto grazie a una professione che mi ha dato tanto”. I prossimi appuntamenti conil 18 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 19 ottobre all’Unipol Arena di Bologna.

