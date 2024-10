Lanazione.it - Intossicazione da funghi, intera famiglia finisce in ospedale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Un’intossicata da. Inizia con il piede sbagliato il periodo di raccolta. E già si stanno registrando nuovi casi: super lavoro per il dipartimento della prevenzione a supporto dei pronto soccorso della Asl. «In considerazione delle condizioni climatiche che prevedono un periodo di raccolta esteso e a seguito di un primo bilancio non confortante delle intossicazioni, occorre tenere la guardia alta contro i rischi» spiega Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’ispettorato micologico della Asl. È successo a unadi Montevarchi con due bambini. Dopo una giornata nei boschi, il ritorno a casa con il cestino pieno di Amanita cæsarea o meglio conosciuto come «ovolo buono», almeno così credevano. Gli ovoli erano ancora chiusi, nell’affettarli è arrivato il dubbio: non hanno visto la parte arancione, il colore tipico del fungo è adulto.