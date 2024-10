Incendio al Tribunale di Milano: evacuato il Palazzo di giustizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcuni operai stavano lavorando quando è stato tagliato un tubo e, per cause ancora da accertare, il gasolio ha innescato una fiammata, subito domata. Non ci sarebbero feriti Ilgiornale.it - Incendio al Tribunale di Milano: evacuato il Palazzo di giustizia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcuni operai stavano lavorando quando è stato tagliato un tubo e, per cause ancora da accertare, il gasolio ha innescato una fiammata, subito domata. Non ci sarebbero feriti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - incendio al Tribunale : evacuazione in corso - Ci sarebbe stata una perdita di gasolio che ha causato una fiammata subito spenta, ma il fumo ha continuato a uscire dal locale caldaie. Un incendio è divampato nel Palazzo di Giustizia di Milano. A quanto si è appreso, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nei locali sotto agli uffici del tribunale della sorveglianza, dove si trovano le caldaie. (Tg24.sky.it)

Scoppia un incendio al Tribunale di Milano : tutte le persone stanno uscendo dall’edificio - Le fiamme sono divampate nei locali sotto agli uffici del tribunale della sorveglianza. Si sta procedendo con l'evacuazione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incendio al Tribunale di Milano oggi : evacuato il Palazzo di Giustizia. Cosa sta succedendo - Risale a quest’estate un altro intervento dei vigili del fuoco: lo scorso luglio il palazzo di Giustizia di Milano era rimasto completamente senza corrente, in due distinti momenti della stessa giornata. Sono in corso accertamenti per risalire alle esatte cause del rogo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le attività giudiziarie sono sospese e le persone stanno lasciando l'edificio ... (Ilgiorno.it)