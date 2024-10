Il governo Meloni punta sulla crescita con la nuova legge di bilancio: taglio del cuneo fiscale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente legge di bilancio approvata dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha suscitato un ampio dibattito, sottolineando l’impegno del governo verso politiche di crescita e sviluppo economico. Il focus si concentra su misure significative, come il taglio del cuneo fiscale, pensate per sostenere i lavoratori e incentivare i consumi. Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Finanze alla Camera, ha espresso grande soddisfazione verso questa manovra, evidenziando il suo potenziale impatto positivo sul ceto medio e sulle famiglie italiane. Obiettivi della legge di bilancio La legge di bilancio presentata dal governo Meloni si propone di rispondere a una serie di sfide economiche, caratterizzate da un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e crisi energetiche. Gaeta.it - Il governo Meloni punta sulla crescita con la nuova legge di bilancio: taglio del cuneo fiscale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentediapprovata dall’esecutivo guidato da Giorgiaha suscitato un ampio dibattito, sottolineando l’impegno delverso politiche die sviluppo economico. Il focus si concentra su misure significative, come ildel, pensate per sostenere i lavoratori e incentivare i consumi. Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Finanze alla Camera, ha espresso grande soddisfazione verso questa manovra, evidenziando il suo potenziale impatto positivo sul ceto medio e sulle famiglie italiane. Obiettivi delladiLadipresentata dalsi propone di rispondere a una serie di sfide economiche, caratterizzate da un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e crisi energetiche.

