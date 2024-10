Ilfattoquotidiano.it - “Il clostebol serve per mascherare cicli di doping pesante”: nuove accuse a Sinner, ora Kyrgios si improvvisa anche medico

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adesso Nicksi. L’ormai ex tennista australiano – che dice di voler tornare a giocare e vincere uno Slam – trova ogni giorno modi diversi per attaccare Jannik. Sarebbe da ignorarlo, se non fosse che i suoi account social sono seguiti da milioni di persone in tutto il mondo. Quindi il suo parere è influente. E la situazione diventa ancora più grave se agli insulti e alle provocazioni gratuitecomincia a mischiarefake news. Come l’ultimo post su X condiviso dall’australiano, che contiene un’accusa gravissima: “Ilperdi“. E ancora: “Avevano lo spray nella borsa come alibi. Dopo 5 minuti sapevano della cause della contaminazione”. In altre parole, secondo l’opinione condivisa dasarebbe stato trovato positivo alperché lo utilizzava per coprire altre sostanze.