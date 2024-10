Hanno vinto la malattia, i Sorrisi in Rosa di 130 donne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Centotrenta donne in prima fila, sorridenti, per gridare con forza che Hanno vinto una battaglia importante. Un frizzante e animato talk show con Gerry Scotti, testimonial da diversi anni del progetto “Sorrisi in Rosa” ha dato il via all’edizione 2024 della campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dall’Istituto clinico Humanitas con il patrocinio del Comune. Il progetto è nato otto anni fa da un’idea della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, in collaborazione con i senologi di Humanitas. Obiettivo: sensibilizzare sul tema della prevenzione e l’importanza della diagnosi precoce. L’edizione 2024 è stata inaugurata con "Let’s talk with Sorrisi in Rosa", evento gratuito presso l’Auditorium del Centro congressi (in collaborazione con il settimanale “Gente”). Ilgiorno.it - Hanno vinto la malattia, i Sorrisi in Rosa di 130 donne Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Centotrentain prima fila, sorridenti, per gridare con forza cheuna battaglia importante. Un frizzante e animato talk show con Gerry Scotti, testimonial da diversi anni del progetto “in” ha dato il via all’edizione 2024 della campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dall’Istituto clinico Humanitas con il patrocinio del Comune. Il progetto è nato otto anni fa da un’idea della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, in collaborazione con i senologi di Humanitas. Obiettivo: sensibilizzare sul tema della prevenzione e l’importanza della diagnosi precoce. L’edizione 2024 è stata inaugurata con "Let’s talk within", evento gratuito presso l’Auditorium del Centro congressi (in collaborazione con il settimanale “Gente”).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Daron Acemoglu - Simon Johnson e James A. Robinson hanno vinto il Premio per la loro ricerca sui divari di prosperità tra i paesi - in particolare su come la colonizzazione europea abbia portato alcune nazioni a essere ricche mentre altre a essere povere - I vincitori hanno dimostrato che ciò ha portato a un’inversione di fortuna: i luoghi che erano, relativamente parlando, i più ricchi al tempo della loro colonizzazione sono ora tra i più poveri e viceversa. Robinson è britannico ed è professore presso l’Università di Chicago. Il suo lavoro si concentra su come i decisori politici possono limitare l’impatto degli shock negativi e gestire i rischi ... (Iodonna.it)

Spagna - Morata : “Dopo gli Europei volevo smettere - mi hanno convinto a continuare” - Sono rimasto congelato quando ho visto cosa è successo a Carvajal, ogni infortunio ci ferisce l’anima”, ha aggiunto Morata. . The post Spagna, Morata: “Dopo gli Europei volevo smettere, mi hanno convinto a continuare” appeared first on SportFace. La visita degli infortunati? Questo dimostra ciò che ci ha reso campioni d’Europa. (Sportface.it)

Proteine - perché i programmi che ne prevedono la struttura hanno vinto il premio Nobel per la chimica del 2024 - Il riconoscimento è stato assegnato a Demis Hassabis e John M. Jumper, i creatori dell’AI Alphafold2, e a David Baker, ideatore del software Rosetta. (Wired.it)