"Gennaro Esposito" chiude, addio a una delle prime pizzerie napoletane di Torino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C'è tempo fino a sabato 26 ottobre per gustare la pizza napoletana di Gennaro Esposito. Alla fine di quella serata lo storico locale in Via Passalacqua 1, nei pressi di Piazza Statuto, chiuderà dopo 30 anni."Gennaro Esposito" venne inaugurato l'8 settembre 1994 da Walter Picariello Torinotoday.it - "Gennaro Esposito" chiude, addio a una delle prime pizzerie napoletane di Torino Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C'è tempo fino a sabato 26 ottobre per gustare la pizza napoletana di. Alla fine di quella serata lo storico locale in Via Passalacqua 1, nei pressi di Piazza Statuto,rà dopo 30 anni."" venne inaugurato l'8 settembre 1994 da Walter Picariello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Gennaro Esposito nato netturbino” - le canzoni di Felice Romano per pulire l’animo dalle cattiverie - «Per il mio nuovo lavoro, ho utilizzato un. L’artista continua a far musica mettendoci cuore, anima e ispirandosi agli anni Ottanta e Novanta. Felice Romano, cantautore napoletano, si prepara all’uscita del suo nuovo album, dal titolo “Gennaro Esposito nato netturbino”, prevista per il 15 ottobre. (Napolitoday.it)

“Gennaro Esposito nato netturbino” - il nuovo album di Felice Romano - L’artista continua a far musica mettendoci cuore, anima e ispirandosi agli anni Ottanta e Novanta. “Gennaro Esposito nato netturbino” , le canzoni di Felice Romano per pulire l’animo dalle cattiverie. «Per il mio […]. Felice Romano, cantautore napoletano, si prepara all’uscita del suo nuovo album, dal titolo “Gennaro Esposito nato netturbino”, prevista per il 15 ottobre. (2anews.it)