Fratelli d’Italia e la sicurezza: "Siringhe alla scuola ’Fabretti’" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fratelli d’Italia punta di nuovo sulla sicurezza e denuncia "il gravissimo episodio ieri mattina nel giardino antistante la scuola primaria Fabretti, in pieno centro storico. Durante l’orario di ingresso dei bambini – scrivono I i consiglieri comunali Riccardo Mencaglia, Matteo Giambartolomei, Clara Pastorelli, Nicola Volpi e Paolo Befani – che vanno dai più piccoli della prima elementare fino alle medie, nello spazio verde di ingresso adiacente le scale mobili della Cupa, sono state ritrovate due Siringhe, abbandonate da qualche balordo che ha pensato bene di utilizzare gli spazi pubblici a proprio comodo. Forte il rischio che i bambini potessero ferirsi – continuano – nel raccogliere le Siringhe,con conseguenze che possiamo tristemente immaginare. Comprensibile l’apprensione dei genitori,che hanno subito allertato la scuola per chiedere un immediato intervento di Gesenu. Lanazione.it - Fratelli d’Italia e la sicurezza: "Siringhe alla scuola ’Fabretti’" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)punta di nuovo sullae denuncia "il gravissimo episodio ieri mattina nel giardino antistante laprimaria Fabretti, in pieno centro storico. Durante l’orario di ingresso dei bambini – scrivono I i consiglieri comunali Riccardo Mencaglia, Matteo Giambartolomei, Clara Pastorelli, Nicola Volpi e Paolo Befani – che vanno dai più piccoli della prima elementare fino alle medie, nello spazio verde di ingresso adiacente le scale mobili della Cupa, sono state ritrovate due, abbandonate da qualche balordo che ha pensato bene di utilizzare gli spazi pubblici a proprio comodo. Forte il rischio che i bambini potessero ferirsi – continuano – nel raccogliere le,con conseguenze che possiamo tristemente immaginare. Comprensibile l’apprensione dei genitori,che hanno subito allertato laper chiedere un immediato intervento di Gesenu.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In pace senza l’esercito. Il sindaco Scaramellini contro Fratelli d’Italia : "In città c’è sicurezza" - "Prendiamo atto del fatto che il sindaco - concludono dal PD -, sebbene si affretti nel dichiarare che il suo operato non sia mai stato criticato dal responsabile cittadino di Fratelli d’Italia, ha dovuto però smentirne le volontà sul tema". "Prendiamo atto con soddisfazione – dicono dal Pd provinciale - che, nella risposta all’interpellanza da noi presentata lo scorso 6 agosto, il sindaco di ... (Ilgiorno.it)