Fiorentina, domani rinnova Kouamè: cifre e dettagli dell'accordo

Mancava solo la data, ora è arrivata. Christian Kouamè vestirà la maglia viola anche per i prossimi anni. Come riporta gianlucadimarzio.com, c'è l'accordo tra la Fiorentina e l'attaccante ivoriano per il rinnovo fino al 2027. La firma sul nuovo contratto è prevista per domani, giovedì 17 ottobre

Fiorentina - Kouamé verso il rinnovo per spalmare l'ingaggio. I dettagli - Christian Kouamè non brillerà certo per doti tecniche o di finalizzazione, ma è uno di quegli attaccanti di grande generosità che fanno... (Calciomercato.com)

Fiorentina-TNS (Conference League - 03-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Emergenza in difesa per i viola - Palladino si affida a Kouamé - La nuova fase a girone unico della Conference League ricalca quella di Champions ed Europa League anche se comprimendo il calendario da otto a sei partite. Format identico con avversarie diverse e se la nuova competizione Uefa ha una suggestione nella prima fase, obiettivamente meno appetibile rispetto all’appeal delle sorelle maggiori, è quella di riportare […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Fiorentina-New Saints - Palladino : "Emergenza difesa - gioca Moreno. Le parole di Kouame mi sono piaciute" - Kayode, Beltran e Parisi c'è il rischio che diventino riserve? "Non esistono riserve in questa squadra: noi abbiamo 23 titolari e io voglio vedere solo risposte positive da parte di chi scenderà in campo". Tutti noi vogliamo risultati ai quali siamo vincolati. Chi vuol far passare il messaggio che ci sono stati litigi in campo sbaglia. (Sport.quotidiano.net)