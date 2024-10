Anticipazionitv.it - Fedez avrebbe ritrovato l’amore: chi è lei e cosa hanno fatto insieme

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), al centro di varie speculazioni negli ultimi tempi,trovato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, il rapper si sarebbe fidanzato con una ragazza della “Milano bene”, con la quale ha trascorso anche il suo compleanno in compagnia. Questo dettaglio emerge in un momento in cuiha deciso di scomparire dai social, un silenzio che coincide con una fase complicata della sua vita, caratterizzata da “procura, interrogatori, incontri tra avvocati e pubblici ministeri, cose non belle”, come ha spiegato Parpiglia. La vicinanza della ragazza, tuttavia, sembra essere un supporto importante per il rapper in questo periodo difficile.