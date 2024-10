Eleonora Giorgi: “Non importa quanto mi resta. Ho imparato a vedere il lato positivo, ora sono libera” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Eleonora Giorgi si è raccontata in una lunga intervista, nella quale ha parlato di come la malattia sia riuscita a farle cambiare punto di vista, mostrandole il lato positivo. L'attrice dice di volersi circondare dell'amore dei suoi figli e di non voler tornare più alla vita di prima. Fanpage.it - Eleonora Giorgi: “Non importa quanto mi resta. Ho imparato a vedere il lato positivo, ora sono libera” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si è raccontata in una lunga intervista, nella quale ha pardi come la malattia sia riuscita a farle cambiare punto di vista, mostrandole il. L'attrice dice di volersi circondare dell'amore dei suoi figli e di non voler tornare più alla vita di prima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine. Parlare del tumore è stato liberatorio… Provate a vivere il tempo che resta con bontà” : parla Eleonora Giorgi - Mi sono emancipata da loro molto presto. E poi tornai a casa, sola. Mi citofonarono e pensai che fossero i miei genitori – rivela – Invece no, erano i paparazzi. E aiutare chi vive la sua stessa condizione. Riapre le proprie ferite, le lascia anche sanguinare: “Dopo il divorzio da Rizzoli, mi ritirai in campagna. (Ilfattoquotidiano.it)

Eleonora Giorgi come sta oggi? La sua grande paura non è la malattia - ma un’altra : ecco cosa ha rivelato - Le sue parole hanno commosso tutti. Ultime novità sulla malattia Come abbiamo detto, Eleonora Giorgi sta combattendo contro la malattia e dagli Stati Uniti arriva una piccola speranza. Non funziona con tutti. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo”. Mi hanno spiegato che per me c’è il 14% di possibilità. (Donnapop.it)

Morì a 25 anni dopo un malore - il defibrillatore donato dai genitori di Giorgia salva un uomo - Da un lato, iniziative come queste servono a tenere viva la memoria di due giovani scomparsi troppo presto; dall’altro, aiutano a sensibilizzare la comunità su tematiche importanti, fornendo uno strumento che può servire a tutti. Un’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia per ricordare la figlia scomparsa, ma anche per salvare la vita di persone alle prese con lo stesso dramma. (Bergamonews.it)