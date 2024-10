Ecco la tuta spaziale per la Luna sviluppata da Prada e Axiom Space (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Presentata all'international Astronautical Congress la tuta spaziale che indosseranno gli astronauti della missione Artemis III per scendere sulla superficie della Luna. Verrà utilizzata anche sulla stazione spaziale di Axiom Dday.it - Ecco la tuta spaziale per la Luna sviluppata da Prada e Axiom Space Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Presentata all'international Astronautical Congress lache indosseranno gli astronauti della missione Artemis III per scendere sulla superficie della. Verrà utilizzata anche sulla stazionedi

Prada veste gli astronauti - svelata tuta spaziale con Axiom Space - Sarà usata per la missione Artemis III della Nasa per il ritorno sulla Luna. Lorenzo Bertelli: "Momento storico per settore spaziale" Non solo è solo il Diavolo a vestire Prada. Ora anche gli astronauti della missione Artemis III della Nasa, prevista per la fine del 2026, potranno indossare una tuta spaziale realizzata dal gruppo italiano […]. (Sbircialanotizia.it)

Ecco la prima tuta spaziale firmata Prada che andrà sulla Luna - Dopo l'annuncio della partnership tra l'azienda aerospaziale Axiom Space e Prada, arrivano le immagini della speciale tuta realizzata per la missione Artemis III della NASA. Unione perfetta tra moda e ingegneria. (Vanityfair.it)

Prada svela a Milano la tuta spaziale AxEMU che sarà utilizzata per la missione Nasa Artemis III - . Si adatta alle diverse fisionomie degli astronauti, sia uomini, sia donne, dal primo al 99esimo percentile (misure antropometriche). La tuta AxEMU, evoluzione del modello Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) della Nasa, è pensata per garantire una maggiore flessibilità , efficienza e sicurezza, e integra strumenti specializzati per l'esplorazione del polo sud lunare. (Ilgiorno.it)