"È già finito il set?". Sinner domina (ancora una volta) Medvedev: il colpo con cui lo ha annientato | Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik Sinner avanza in semifinale al Six Kings Slam, la ricca esibizione che si gioca da oggi, mercoledì 16 ottobre, a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, sconfigge il 28enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un'ora e otto minuti di gioco. Senza storia il primo parziale nel quale Sinner strappa tre volte la battuta all'ex campione dello Us Open, dominando in lungo e in largo. Maggiore equilibrio nel secondo set dove l'azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell'avversario. Salva 4 palle-break nell'ottavo gioco e chiude 6-3 nel game successivo al secondo match-point, strappando ancora il servizio al russo. Liberoquotidiano.it - "È già finito il set?". Sinner domina (ancora una volta) Medvedev: il colpo con cui lo ha annientato | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannikavanza in semifinale al Six Kings Slam, la ricca esibizione che si gioca da oggi, mercoledì 16 ottobre, a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, sconfigge il 28enne russo Daniil, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un'ora e otto minuti di gioco. Senza storia il primo parziale nel qualestrappa tre volte la battuta all'ex campione dello Us Open,ndo in lungo e in largo. Maggiore equilibrio nel secondodove l'azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell'avversario. Salva 4 palle-break nell'ottavo gioco e chiude 6-3 nel game successivo al secondo match-point, strappandoil servizio al russo.

