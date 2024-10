Docente assolto, la relazione di fine anno non viola la privacy degli studenti. Tolta la sanzione disciplinare comminata dal dirigente scolastico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Tribunale di Treviso, sezione lavoro, ha annullato la sanzione disciplinare inflitta a un Docente di storia e filosofia accusato di aver violato la privacy degli studenti in una relazione di fine anno. L'articolo Docente assolto, la relazione di fine anno non viola la privacy degli studenti. Tolta la sanzione disciplinare comminata dal dirigente scolastico . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Tribunale di Treviso, sezione lavoro, ha annullato lainflitta a undi storia e filosofia accusato di averto lain unadi. L'articolo, ladinonlaladal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assemblea nazionale Cisl scuola a Bari, oggi si parla di Ia - Attenzione puntata sul tema dell'Intelligenza Artificiale in apertura della seconda giornata di lavori dell'Assemblea Nazionale Cisl Scuola, in corso a Bari e che terminerà con le conclusioni della se ... (ansa.it)

Relazionésimo: due pomeriggi di formazione gratuita per docenti - Due incontri di formazione per docenti sul Relazionésimo. Scopri come migliorare le relazioni tra generazioni e creare un mondo migliore. (vicenzareport.it)

Alessandra Celentano si svela in una commovente intervista: il racconto della sua separazione - Alessandra Celentano, insegnante di danza ad "Amici", racconta in un'intervista le sfide della sua separazione dall'ex marito e l'importanza del rispetto nei rapporti, offrendo spunti di riflessione s ... (ecodelcinema.com)