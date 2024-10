Daniel Maldini, chi è il figlio di Paolo Maldini? Dove gioca, in che ruolo e che stipendio prende? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daniel Maldini è il figlio di Paolo Maldini, anche lui famoso calciatore italiano e della nazionale azzurra. Scopriamo di seguito tutto ciò che lo riguarda, sia della sua vita privata sia pubblica! Leggi anche: Chi è Giulia Paglianiti? Conosciamola meglio! Nato e cresciuto in una famiglia di atleti, per Daniel Maldini la strada del calcio è stata quasi del tutto segnata. figlio di Paolo Maldini, il ragazzo si è trovato fin dalla nascita a fare i conti con un cognome importante, dal quale il mondo del calcio si aspetta grandi esiti. Come vive Daniel la sua notorietà? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by Daniel Maldini (@dani.malda) Età Daniel Maldini ha 23 anni: è nato a Milano l’11 ottobre 2001, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Donnapop.it - Daniel Maldini, chi è il figlio di Paolo Maldini? Dove gioca, in che ruolo e che stipendio prende? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è ildi, anche lui famoso calciatore italiano e della nazionale azzurra. Scopriamo di seguito tutto ciò che lo riguarda, sia della sua vita privata sia pubblica! Leggi anche: Chi è Giulia Paglianiti? Conosciamola meglio! Nato e cresciuto in una famiglia di atleti, perla strada del calcio è stata quasi del tutto segnata.di, il ragazzo si è trovato fin dalla nascita a fare i conti con un cognome importante, dal quale il mondo del calcio si aspetta grandi esiti. Come vivela sua notorietà? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by(@dani.malda) Etàha 23 anni: è nato a Milano l’11 ottobre 2001, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Milan - Weah : “Avevo parlato a Maldini di mio figlio - ma alla fine…” - Invitato al Festival dello Sport, George Weah, ex giocatore del Milan, ha svelato un retroscena di mercato legato al figlio, Timothy Weah. (Pianetamilan.it)

Ex Milan - Maldini elogia a non finire il figlio Daniel : e Zanetti reagisce così - Paolo Maldini, ex capitano del Milan, ha elogiato il figlio Daniel prima di Italia-Belgio: e Javier Zanetti ha reagito così sui social ... (Pianetamilan.it)

Nazionale - Paolo Maldini : “Emozionato per mio figlio - grande traguardo” - Queste le parole di Paolo Maldini prima di raggiungere il proprio posto nella tribuna dell’Olimpico di Roma, dove tra poco l’Italia scenderà in campo contro il Belgio. Partita in cui potrebbe debuttare anche Daniel Maldini, a disposizione di Luciano Spalletti con la maglia numero 11. “È una bella emozione, è un grande traguardo per mio figlio, spero sia solo l’inizio”. (Sportface.it)