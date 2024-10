Cooper Koch: ecco chi è il suo fidanzato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ospite da Andy Cohen nello show Watch What Happens Live, l’attore Cooper Koch non ha solo rivelato di non aver usato alcuna protesi nella serie Monsters sui fratelli Menendez, ma anche di essere fidanzato. La domanda gliel’ha fatta in collegamento una fan: “Hai un ragazzo? E se non ce l’hai, la tua vita sentimentale è cambiata da quando è uscito Monsters?“. Una domanda semplice a cui Cooper Koch ha risposto in maniera un po’ spocchiosa. “Bella domanda. Ho un ragazzo, quindi. Mi dispiace!“, con tanto di smorfia finale e “sorry” detto imitando un bambino dispiaciuto. Cooper Koch non ha dato indizi sul suo fidanzato, ma i segugi del web lo hanno già scoperto: è il ragazzo col cappellino nella foto qua sotto. Cooper Koch: “Io discriminato a Hollywood perché gay”. “A Hollywood ci sono state discriminazioni. Biccy.it - Cooper Koch: ecco chi è il suo fidanzato Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ospite da Andy Cohen nello show Watch What Happens Live, l’attorenon ha solo rivelato di non aver usato alcuna protesi nella serie Monsters sui fratelli Menendez, ma anche di essere. La domanda gliel’ha fatta in collegamento una fan: “Hai un ragazzo? E se non ce l’hai, la tua vita sentimentale è cambiata da quando è uscito Monsters?“. Una domanda semplice a cuiha risposto in maniera un po’ spocchiosa. “Bella domanda. Ho un ragazzo, quindi. Mi dispiace!“, con tanto di smorfia finale e “sorry” detto imitando un bambino dispiaciuto.non ha dato indizi sul suo, ma i segugi del web lo hanno già scoperto: è il ragazzo col cappellino nella foto qua sotto.: “Io discriminato a Hollywood perché gay”. “A Hollywood ci sono state discriminazioni.

