Gaeta.it - Condanna a otto anni per il caso di violenza su minore: Dragos Marcu colpevole di sequestro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il fatto di cronaca che ha scosso Latina Scalo ha visto protagonistaDaniel, un 30enneto ae cinque mesi di reclusione per ile laperpetrata ai ddi una ragazza di soli sedici. La vicenda avvenuta il 7 maggio 2023 mette in luce temi di sicurezza, giustizia e della vulnerabilità dei giovani. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, in un contesto in cui i reati contro la persona devono essere perseguiti con fermezza. Lain regime di appello Il verdetto della Corte d’appello di Roma ha ridla pena originaria di novee quattro mesi cheaveva ricevuto in primo grado. La legale dell’imputato, Adriana Anzeloni, ha annunciato che presenterà ricorso in Cassazione, slineando il potenziale sviluppo delin ambito giuridico.