Como Lake Conferences 2024 Ferrieri ANGI | Aumentare spesa per ricerca e sviluppo

Como Lake Conferences 2024, dal titolo "The Great Challenge", è tornata per la sua seconda edizione presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di Como. Temi centrali: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale e Pubbliche Amministrazioni. Tra i presenti alla kermesse anche l'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, ospite di Como Lake Conferences e del direttore Raffaele Barberio, ha realizzato un importante innovation talk dove ha messo al centro il tema "Giovani e Europa" attraverso un momento di confronto sul tema dell'intelligenza artificiale, della digital trasformation e delle future generazioni.

ComoLake 2024 - Ghiglia (Gpdp) : "Bilanciare esigenze imprese e preservazione del dato personale" - "Nell'era digitale, in cui la nostra vita online diventa sempre più importante ed impattante, è ovvio che noi ci trasformiamo in 'persone dato'. Il regolamento generale per la protezione dei dati personali è quindi un presidio […]. Questi dati, che hanno dietro un'umanità e una persona, hanno l'assoluta necessità di essere protetti e tutelati in rete.

Sviluppo delle reti e digitalizzazione dell'Italia al centro del ComoLake2024 - E ancora: "Presenteremo una proposta organica per ripartire" sul digitale "coinvolgendo tutti gli Stati membri dell'Unione: lo sviluppo delle reti ad alta velocità in Europa procede in modo scoordinato perché il mercato e' frammentato e i livelli di sviluppo molto diversi tra loro".

