Carboni a Barcellona per operarsi al ginocchio | ecco quando | CM IT

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Valentinha rimediato un grave infortunio in allenamento con l’Argentina. La stagione del talento dell’Inter è già finita Valentinsi farà operare a, come consigliatogli dal suo capitano in Nazionale Leo Messi. Il talento di proprietà dell’Inter si è infortunato in allenamento proprio con l’Albiceleste, una distorsione al legamento crociato delsinistro che ha posto fine in largo anticipo alla sua stagione. Valentin(Marsiglia Tv) – calciomercato.itCome raccolto da Calciomercato.it, l’intervento verrà eseguito nella prossima settimana, con il giorno esatto che verrà stabilito a breve. Per il classe 2005 si prevede uno stop di 6/7 mesi, col rientro in gare ufficiali che di fatto avverrà nel 2025/2026.